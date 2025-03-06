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22:29 06.03.2025

У ЄС підтвердили принцип підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів – текст, доданий до висновків саміту ЄС

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Європейський союз буде продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто до незаконної анексії Криму та повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у тексті, який рішуче підтриманий 26 державами-членами і доданий до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як відомо, раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереальною метою. Таким чином, позиція ЄС кардинально протилежна новій позиції США.

"Європейський Союз із самого початку підтримував Україну, коли вона здійснює своє невід’ємне право на самооборону проти повномасштабної агресивної війни Росії, і він продовжуватиме підтримувати Україну та її народ. Європейська Рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили лідери ЄС.

Теги: #висновки #єс #саміт

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