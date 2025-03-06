Мексиці не потрібно оплачувати мита на товари, включені в угоду USMCA, до другого квітня

Фото: https://www.president.gov.ua/

Мексика не буде зобов'язана оплачувати мита на всі товари, що підпадають під умови угоди USMCA (угода між США, Мексикою і Канадою), аж до другого квітня, заявив президент США Дональд Трамп у четвер у соціальній мережі Truth Social.

"Я зробив це як поступку і з поваги до президента Мексики Клаудії Шейнбаум", - написав Трамп.

Лідер США подякував Шейнбаум за співпрацю і "старанну спільну роботу на кордоні, як щодо припинення в'їзду нелегалів до США, так і щодо припинення поширення фентанілу".

Згідно з умовами USMCA, торгівля багатьма товарами між цими країнами не обкладається митами за умови дотримання правил походження товарів та інших стандартів.

З вівторка США запровадили мита в 25% на товари з Мексики та Канади, а також додаткові мита в 10% проти Китаю. Приводом для цього стало те, що, на думку Трампа, Китай недостатньо робить для боротьби проти відправлення наркотику фентанілу до США. Мексика і Канада, згідно з оцінками Вашингтона, зі свого боку, недостатньо активно борються проти поставок через їхні країни фентанілу до США.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік того ж дня зі свого боку заявив, що їхня нинішня тарифна політика не є частиною торговельної війни.