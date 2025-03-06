Події

20:52 06.03.2025

Сенатор США Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп введе додаткові санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

1 хв читати
Сенатор США Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп введе додаткові санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звинуватив Володимира Путіна в опорі мирним ініціативам президента США Дональда Трампа і висловив впевненість, що проти РФ будуть введені додаткові санкції, якщо той не сяде за стіл переговорів.

"Путін публічно виступав зухвало та опирався ініціативам президента Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп розв’яже додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії та, якщо необхідно, застосує великі тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл", - написав Грем в соцмережі Х в четвер.

За його словами, розмова з РФ "про те, як припинити конфлікт, для мене є цілком доцільною".

Він також відзначив, що за останні 48 годин Україна зробила "серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах".

"Настав час завершити війну між Росією та Україною справедливо та з честю, як це намагається зробити президент Трамп", - написав Грем.

 

Теги: #сша #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 06.03.2025
Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

20:25 06.03.2025
США без вагань підуть на санкції проти енергетики РФ, якщо це допоможе привести до припинення вогню – міністр фінансів

США без вагань підуть на санкції проти енергетики РФ, якщо це допоможе привести до припинення вогню – міністр фінансів

20:09 06.03.2025
Зустріч делегацій України та США в Ер-Ріяді відбудеться в середу

Зустріч делегацій України та США в Ер-Ріяді відбудеться в середу

19:53 06.03.2025
РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

19:44 06.03.2025
Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

19:25 06.03.2025
Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

19:03 06.03.2025
Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

18:42 06.03.2025
Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

09:04 04.03.2025
Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

19:50 02.03.2025
Нам треба посадити РФ за стіл переговорів, але ми не можемо їй дозволити диктувати свої умови – Стармер

Нам треба посадити РФ за стіл переговорів, але ми не можемо їй дозволити диктувати свої умови – Стармер

ВАЖЛИВЕ

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

Зеленський просить ЄС пришвидшити європейський фінансовий інструмент для стійкості України та розблокувати переговорні кластери

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

ОСТАННЄ

Велика Британія уклала угоду на 30 млн фунтів для постачання ударних безпілотників для України

Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції

Норвегія значно збільшує підтримку України - до 7,5 мільярдів євро у 2025 році

США тиснуть на Україну щодо припинення вогню для підписання угоди про корисні копалини - ЗМІ

Відправлення миротворців на лінію розмежування України з Росією можливе за згодою сторін, це можуть бути сили ООН - президент Польщі

Зеленський просить ЄС пришвидшити європейський фінансовий інструмент для стійкості України та розблокувати переговорні кластери

Мін'юст подав другий позов до Дерипаски та "РУСАЛу" на боксити та глинозем на 2 млрд грн

Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА