Сенатор США Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп введе додаткові санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звинуватив Володимира Путіна в опорі мирним ініціативам президента США Дональда Трампа і висловив впевненість, що проти РФ будуть введені додаткові санкції, якщо той не сяде за стіл переговорів.

"Путін публічно виступав зухвало та опирався ініціативам президента Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп розв’яже додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії та, якщо необхідно, застосує великі тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл", - написав Грем в соцмережі Х в четвер.

За його словами, розмова з РФ "про те, як припинити конфлікт, для мене є цілком доцільною".

Він також відзначив, що за останні 48 годин Україна зробила "серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах".

"Настав час завершити війну між Росією та Україною справедливо та з честю, як це намагається зробити президент Трамп", - написав Грем.