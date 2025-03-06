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20:33 06.03.2025

Велика Британія уклала угоду на 30 млн фунтів для постачання ударних безпілотників для України

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Велика Британія уклала угоду на 30 млн фунтів для постачання ударних безпілотників для України

Збройні сили України отримають ударні безпілотники виробництва компанії Anduril UK з функцією стеження за ціллю перед ураженням на 30 млн фунтів, повідомив уряд Великої Британії.

"Збройні сили України отримають підтримку більш досконалих ударних безпілотників для боротьби з російською агресією в Чорному морі відповідно до угоди, укладеної урядом Великобританії та англо-американською оборонною технологічною компанією", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Сполученого Королівства.

Повідомляється, що Велика Британія уклала угоду на 30 млн фунтів з компанією Anduril UK для постачання ударних безпілотників для України. Угоду уклали за підтримки Міжнародного фонду підтримки України. Згідно із повідомленням уряду, Велика Британія законтрактує безпілотники Altius 600m і Altius 700m, які мають функцію стеження за ціллю перед ураженням.

Зазначається, що угода стала результатом зустрічі європейських лідерів у Лондоні 2 березня. Під час зустрічі партнери погодилися, що Україні необхідно продовжувати військову підтримку, щоб поставити країну в найсильнішу можливу позицію для миру, оскільки вона продовжує захищатися від Росії.

 

Теги: #британія #бпла

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