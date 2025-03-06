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19:42 06.03.2025

Зеленський просить ЄС пришвидшити європейський фінансовий інструмент для стійкості України та розблокувати переговорні кластери

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Зеленський просить ЄС пришвидшити європейський фінансовий інструмент для стійкості України та розблокувати переговорні кластери

Європейський Союз розробляє спеціальний фінансовий інструмент для забезпечення стійкості України, президент України Володимир Зеленський закликає зробити це якомога швидше.

"Я знаю, що розробляється спеціальний європейський фінансовий інструмент для стійкості України, і прошу вас пришвидшити цю роботу", - сказав Зеленський під час виступу на засіданні Євроради в Брюселі в четвер.

Також він закликав розблокувати кластери переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

"За всіх цих обставин необхідно пришвидшити роботу наших команд у переговорах щодо членства України в ЄС. Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва", - додав Зеленський.

 

Теги: #допомога #єс #президент

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