Події

17:36 06.03.2025

Україна та Польща будуть розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері ОПК – Умєров

2 хв читати

Міністр оборони України Рустем Умєров та віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі у Варшаві обговорили ключові потреби українських військ і домовилися розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомив Умєров за підсумками зустрічі.

"Зустрівся з моїм польським колегою – віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем (…) Обговорили ключові потреби українських військових. Також домовилися розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи", - написав Умєров у фейсбук у четвер.

Також Умєров зазначив, що "Польща продовжить постачання зброї та боєприпасів для нашої оборони через свою територію".

За його словами, окрему увагу сторони приділили співпраці в ОПК - створенню спільних підприємств в Україні чи Польщі.

"Ще один важливий напрям – навчання наших військових. Польща вже підготувала понад 30 тисяч українських військових і готова розширювати цю програму разом із країнами Скандинавії та Балтії.

Умєров також висловив вдячність народу та уряду Польщі, пану Косіняк-Камишу за всебічну допомогу. "Особливо цінуємо нещодавно оголошений новий великий пакет військової допомоги", - додав він.

Раніше в цей день повідомлялося, що Польща розпочинає доставку 46-го пакету допомоги Україні на суму майже EUR200 млн. "Ми вже розпочинаємо доставку в Україну 46-ї допомоги на загальну суму близько EUR200 млн", - сказав Косіняк-Камиш на брифінгу з Умєровим у Варшаві у четвер.

Теги: #польща #україна #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 06.03.2025
У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

17:18 06.03.2025
Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

17:16 06.03.2025
Шольц заявив про необхідність забезпечити фінансову та військову підтримку України і важливість збереження підтримки США

Шольц заявив про необхідність забезпечити фінансову та військову підтримку України і важливість збереження підтримки США

16:02 06.03.2025
Прем’єр Бельгії: Боєздатні F-16, ймовірно, можуть бути поставлені в Україну вже наступного року

Прем’єр Бельгії: Боєздатні F-16, ймовірно, можуть бути поставлені в Україну вже наступного року

14:53 06.03.2025
Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

14:34 06.03.2025
В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

14:07 06.03.2025
Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

13:51 06.03.2025
Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

13:38 06.03.2025
Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

13:28 06.03.2025
Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Ми вже працюємо над альтернативами

Умєров: Ми завжди ведемо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, поки що немає деталей

ОСТАННЄ

ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

47 країн-членів МАГАТЕ закликали РФ залишити ЗАЕС та засудили останню ротацію на станцію

Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги

Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Ми вже працюємо над альтернативами

Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби

Зеленський обговорив з Коштою і фон дер Ляєн посилення обороноздатності України

Умєров: Ми завжди ведемо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, поки що немає деталей

СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА