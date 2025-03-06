Україна та Польща будуть розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері ОПК – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров та віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі у Варшаві обговорили ключові потреби українських військ і домовилися розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомив Умєров за підсумками зустрічі.

"Зустрівся з моїм польським колегою – віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем (…) Обговорили ключові потреби українських військових. Також домовилися розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи", - написав Умєров у фейсбук у четвер.

Також Умєров зазначив, що "Польща продовжить постачання зброї та боєприпасів для нашої оборони через свою територію".

За його словами, окрему увагу сторони приділили співпраці в ОПК - створенню спільних підприємств в Україні чи Польщі.

"Ще один важливий напрям – навчання наших військових. Польща вже підготувала понад 30 тисяч українських військових і готова розширювати цю програму разом із країнами Скандинавії та Балтії.

Умєров також висловив вдячність народу та уряду Польщі, пану Косіняк-Камишу за всебічну допомогу. "Особливо цінуємо нещодавно оголошений новий великий пакет військової допомоги", - додав він.

Раніше в цей день повідомлялося, що Польща розпочинає доставку 46-го пакету допомоги Україні на суму майже EUR200 млн. "Ми вже розпочинаємо доставку в Україну 46-ї допомоги на загальну суму близько EUR200 млн", - сказав Косіняк-Камиш на брифінгу з Умєровим у Варшаві у четвер.