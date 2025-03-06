Події

15:43 06.03.2025

Шмигаль запропонував прем’єру Франції провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Франції Франсуа Байру економічне партнерство і санкційну політику проти РФ.

"Відзначив лідерську роль Франції у зусиллях для встановлення справедливого миру. Дякую народу Франції, уряду, президенту Еммануелю Макрону за непохитну, тверду підтримку України. Цінуємо нашу оборонну співпрацю. Маємо вже перші напрацювання між українськими та французькими компаніями у сфері ОПК. Розраховуємо на посилення цієї взаємодії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він також подякував Франції за участь у відбудові Чернігівської області та за підтримку гуманітарних ініціатив для України, і запропонував провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі.

"Наголосив, що посилення санкцій є важливим елементом тиску на росію для примусу її сісти за стіл перемовин та закінчити війну. Так само як і заморожені російські активи. Порушив питання їх конфіскації та передачі на користь України", - додав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #байру_франсуа #франція

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