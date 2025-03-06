Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

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Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається на підтримку з боку лідерів ЄС її нової ініціативи щ військової допомоги Україні.

У четвер в Брюсселі, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради з питання підтримки України та оборони Європи, Каллас сказала: «У нас є ініціатива. Я сподіваюся, що ми досягнемо політичної згоди щодо підтримки України, тому що нам дійсно потрібно зробити їх (українців) сильнішими, щоб вони змогли закінчити цю війну на своїх умовах. І тому для цього їм потрібна європейська підтримка».

В разі політичної підтримки цієї ініціативи, конкретні цифри фінансування можуть бути узгоджені на наступній черговій Раді, яка пройде наприкінці березня. Наразі ЗМІ повідомляють, що мова може йти про фінансування в розмірі від 20 до 40 млрд євро. «Ініціатива, яку я запропонувала, має два елементи: або ви приходите зі зброєю, боєприпасами, які необхідні, або з фінансуванням, щоб придбати необхідну зброю та боєприпаси в іншому місці. Тож я думаю, що це те, що нам потрібно зробити дуже швидко», - пояснила Каллас.

Торкаючись питання підвищення оборони країн-членів ЄС, Каллас зазначила, що «коли справа доходить до фінансування оборони, то на столі є всі варіанти: від грантів до перерозподілу фондів згуртування, а також до зміни фіскальних правил». «Це надзвичайно важливо, тому що нам дійсно потрібно більше інвестувати в оборону», - додала вона.

Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування з боку Угорщини, високий представник повідомила, що «в нових ініціативах також розглядається коаліція бажаючих, щоб одна країна не могла блокувати всіх інших».