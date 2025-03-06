В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

Фото: presidency.ro

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан наголосив на важливості підтримки України та збільшення витрат на оборону.

Боложан заявив, що бере участь у позачерговому засіданні Європейської Ради з мандатом, що базується на трьох положеннях.

“Перший – це підтримка посилення ролі Європи в підтримці миру на континенті, що означає розвиток європейської складової в НАТО та збереження партнерства зі США, щоб НАТО могло зміцнити свою роль як гаранта миру на континенті. Друга передумова – підтримати Україну, щоб до моменту укладення миру і припинення вогню були умови для того, щоб фронт не рухався, тому що підтримка України – це підтримка стабільності на кордонах нашої країни і підтримка миру в нашій країні”, - сказав він перед початком позачергового саміту ЄС у четвер у Брюсселі.

І третє, за словами в.о. президента, - це підтримка збільшення видатків на оборону.