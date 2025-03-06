Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня наголошує на необхідності швидко збільшити витрати ЄС на оборону.

“Я очікую сьогодні швидких дій і дійсно чітких рішень. Я дуже рада, що Європейська комісія запропонувала п’ять пунктів щодо витрат на оборону, тому що ми, як Латвія, говорили і вимагали таких рішень вже досить довго”, - сказала вона перед початком позачерговорго саміту ЄС у четвер у Брюсселі.

Прем'єр наголосила, що Латвія витрачає на оборону 2,45% свого ВВП і разом з іншими країнами Балтії активно підтримує Україну.

“Дуже важливо, щоб Європа могла збільшити загальні витрати на оборону, і 2% є мінімумом”, - додала вона, наголосивши, що “нам потрібна гнучкість у бюджетних витратах і питаннях оборони”.

“Без сили не буде довготривалого миру, і для всіх європейців буде добре, якщо мир у Європі буде, і що він буде тривалим, а не лише на короткий час. Без сили Україна буде змушена почати мирні переговори. Ми всі європейці розуміємо, що це означає, якщо Росія просто переозброїться, а потім через кілька років вона знову зможе перейти до інших країн”, - заявила Сіліня.