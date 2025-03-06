Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на EUR2 млрд в рамках Ukraine Facility

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше EUR2 млрд в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні.

"Кошти підтримають діяльність державного сектору в ключових секторах. Інвестиції будуть спрямовані на зміцнення енергетичних мереж України, включаючи енергетичні мережі, розширення виробництва гідроенергетики та відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності", – зазначено у спільному релізі у четвер.

Згідно із ним, вони також спрямовані на модернізацію залізниць, покращення міського громадського транспорту та транспортного сполучення, включаючи "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною та пункти пропуску на кордоні на ключових експортних маршрутах.

Крім того, фінансування допоможе відновити муніципальну інфраструктуру, таку як системи водопостачання та опалення, громадське освітлення, а також школи, лікарні та вищі навчальні заклади, зазначається у документі.

Про перші проєкти в рамках цієї гарантії в Україні було оголошено під час нещодавнього візиту президента ЄІБ Надії Кальвіньо до Києва.

Для подальшої підтримки реалізації інвестицій ЄІБ в рамках Програми фінансування в Україні ЄІБ та уряд України також підписали угоду про розміщення групи експертів-консультантів у Києві. Як сказано у релізі, ця команда надасть практичний досвід для прискорення підготовки та реалізації критично важливих проєктів і стратегічних документів – починаючи з енергетики, транспорту та житлового будівництва та поширюючись на інші сектори, включаючи реформу управління державними інвестиціями в Україні.

Цю ініціативу реалізує консультаційна служба ЄІБ через пакет консультаційних послуг JASPERS для України вартістю EUR20 млн, який спільно фінансується Єврокомісією та консультативною програмою ЄІБ "ЄС для України" з 2024 року.

Єврокомісія нагадує, що це фінансування є частиною програми Ukraine Facility Європейського Союзу для України в розмірі EUR50 млрд на період 2024-2027 років.