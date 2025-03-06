Події

12:50 06.03.2025

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на EUR2 млрд в рамках Ukraine Facility

2 хв читати
Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на EUR2 млрд в рамках Ukraine Facility

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше EUR2 млрд в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні.

"Кошти підтримають діяльність державного сектору в ключових секторах. Інвестиції будуть спрямовані на зміцнення енергетичних мереж України, включаючи енергетичні мережі, розширення виробництва гідроенергетики та відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності", – зазначено у спільному релізі у четвер.

Згідно із ним, вони також спрямовані на модернізацію залізниць, покращення міського громадського транспорту та транспортного сполучення, включаючи "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною та пункти пропуску на кордоні на ключових експортних маршрутах.

Крім того, фінансування допоможе відновити муніципальну інфраструктуру, таку як системи водопостачання та опалення, громадське освітлення, а також школи, лікарні та вищі навчальні заклади, зазначається у документі.

Про перші проєкти в рамках цієї гарантії в Україні було оголошено під час нещодавнього візиту президента ЄІБ Надії Кальвіньо до Києва.

Для подальшої підтримки реалізації інвестицій ЄІБ в рамках Програми фінансування в Україні ЄІБ та уряд України також підписали угоду про розміщення групи експертів-консультантів у Києві. Як сказано у релізі, ця команда надасть практичний досвід для прискорення підготовки та реалізації критично важливих проєктів і стратегічних документів – починаючи з енергетики, транспорту та житлового будівництва та поширюючись на інші сектори, включаючи реформу управління державними інвестиціями в Україні.

Цю ініціативу реалізує консультаційна служба ЄІБ через пакет консультаційних послуг JASPERS для України вартістю EUR20 млн, який спільно фінансується Єврокомісією та консультативною програмою ЄІБ "ЄС для України" з 2024 року.

Єврокомісія нагадує, що це фінансування є частиною програми Ukraine Facility Європейського Союзу для України в розмірі EUR50 млрд на період 2024-2027 років.

Теги: #єк #єіб #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:31 28.02.2025
Кошта та фон дер Ляєн - Зеленському: Ви ніколи не будете самотнім

Кошта та фон дер Ляєн - Зеленському: Ви ніколи не будете самотнім

16:04 27.02.2025
Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ

Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ

14:46 27.02.2025
Україна в наступні тижні узгодить з ЄК долю списку чутливих агротоварів – торгпред

Україна в наступні тижні узгодить з ЄК долю списку чутливих агротоварів – торгпред

20:26 24.02.2025
Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

10:37 24.02.2025
ЄК запропонувала Україні новий пакет підтримки, спрямований на енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок

ЄК запропонувала Україні новий пакет підтримки, спрямований на енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок

13:22 21.02.2025
Фон дер Ляєн та Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду

Фон дер Ляєн та Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду

13:09 12.02.2025
Робоча програма Єврокомісії на 2025 р. визначає підтримку України як пріоритет

Робоча програма Єврокомісії на 2025 р. визначає підтримку України як пріоритет

20:08 10.02.2025
Зеленський і президентка ЄІБ обговорили українську енергосистему

Зеленський і президентка ЄІБ обговорили українську енергосистему

18:57 10.02.2025
Україна та ЄІБ уклали угоди приблизно на EUR1 млрд інвестицій

Україна та ЄІБ уклали угоди приблизно на EUR1 млрд інвестицій

15:29 10.02.2025
Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль

Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

ОСТАННЄ

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради у Брюсселі

У Києві з 1 квітня заяву на вступ до першого класу можна подати онлайн

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

БЕБ повідомило про підозру посадовиці одного з банків, що сприяла виведенню $20 млн з "Укртатнафти"

У наступні дві доби по всій території України без опадів

Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА