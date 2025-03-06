Події

11:22 06.03.2025

Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

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Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

Термінал "Нової пошти" у Сумах знищено внаслідок прицільного влучання "шахедів", загинув співробітник, згоріли 2576 посилок, повідомила пресслужба компанії.

"Вночі росіяни атакували дронами місто (Суми - ІФ-У). Зруйновано термінал "Нової пошти". На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа", - повідомила пресслужба компанії в четвер.

Внаслідок пожежі, яка виникла після влучання, згоріли 2576 посилок оголошеною вартістю понад 3,3 млн грн, які знаходились на території терміналу. Клієнти отримають компенсації, запевнили у компанії.

"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику і попереджає про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

Як повідомлялось, в ніч на четвер під час російської атаки на Одесу уламки "шахеда" впали на відділення "Нової пошти" – пожежа, яка виникла внаслідок падіння знищила приміщення і посилки, проте ніхто не постраждав.

Теги: #атака_бпла_рф #суми #пожежа #нова_пошта

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