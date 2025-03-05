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21:39 05.03.2025

Макрон: Мир в Україні не може бути досягнутий за будь-яку ціну, не може бути капітуляцією України

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Макрон: Мир в Україні не може бути досягнутий за будь-яку ціну, не може бути капітуляцією України

Мир в Україні не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під владою російського диктатора, наголосив президент Франції Еммануель Макрон, закликавши до подальшої підтримки українців.

“Ми повинні продовжувати допомагати українцям чинити опір, поки вони не зможуть домовитися з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Ось чому шлях до миру не може включати в себе відмову від України, зовсім навпаки. Мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під владою російського диктатора.Мир не може бути капітуляцією України. Він не може бути її розпадом”, - сказав він у зверненні до французів, що транслювалося у соцмережі Х.

Макрон наголосив, що “ми маємо досвід минулого”, і не можна забути, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році, і існували домовленості про припинення вогню в Мінську, що були порушені.

“Росія не дотримувалася цього перемир'я, і ми не змогли втримати баланс через брак надійних гарантій”, - заявив Макрон.

Теги: #звернення #макрон #нація

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