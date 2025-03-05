Росія стала загрозою для Франції і Європи зараз і на довгі роки наперед - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон прогнозує зростання військового потенціалу Росії і подальшу експансію з її боку. Про це він заявив під час звернення до нації у середу.

За словами Макрона, Росія "продовжує переозброюватися" і до 2030 року "планує ще більше збільшити свою армію, щоб мати на 300 000 більше солдатів, на 3 000 більше танків, на 300 більше винищувачів".

"На цьому тлі, хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні?.. Росія стала загрозою для Франції і для Європи вже зараз і на довгі роки вперед", - цитує виступ Макрона Le Monde.

Президент Франції допустив, що мирне врегулювання вимагатиме розгортання європейських сил в Україні. Однак підкреслив, що європейські підрозділи "не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там, коли мир буде підписаний, щоб гарантувати його повне дотримання".