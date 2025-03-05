Події

21:14 05.03.2025

Марк Рютте провів переговори з Фрідріхом Мерцом про оборонну промисловість і підтримку України

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Марк Рютте провів переговори з Фрідріхом Мерцом про оборонну промисловість і підтримку України

Генсек НАТО Марк Рютте обговорив з ймовірним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом інвестиції в оборонну промисловість і подальшу підтримку України. Рютте повідомив про це на платформі X у середу ввечері.

"Провів хорошу інформативну дискусію з Фрідріхом Мерцом про пріоритети НАТО сьогодні. Життєво важливо, щоб ми більше інвестували в оборону, збільшували оборонне виробництво та продовжували підтримувати Україну. Ваше лідерство матиме вирішальне значення", - написав Рютте.

 

Теги: #нато #підтримка #німеччина

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