Уряд змінив процедуру обов'язкового технічного контролю пасажирських автобусів

Кабмін запровадив зміни до процедури обов’язкового технічного контролю пасажирських автобусів міжміського, приміського, міжобласного сполучення, повідомило Міністерство розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Змінено процедуру техогляду автобусів. 4 березня за ініціативою Мінрозвитку уряд схвалив зміни до постанов №137 та № 512. Мета оновлень – оптимізація процедур для підвищення прозорості процесу технічного контролю, зменшення часу на перевірку одночасно з належним контролем транспорту", - ідеться в повідомленні Міністерства в фейсбук в середу.

Вказується, що серед основних змін вимога про те, що процес перевірки конструкції та технічного стану автобусу повинен бути зафіксований на відео. Також, зменшена кількість фотографій, які необхідно передати до реєстру перевірок технічного стану; оптимізовано час на проведення перевірок; запроваджено обов’язковий нагляд за станом та адаптацією тахографів встановлених на транспортних засобах.

Запровадження системи визначення комфортності автобусів на основі проведення технічного контролю дозволить організаторам перевезень – Мінрозвитку та обласним адміністраціям – мати актуальну інформацію не тільки про технічний стан автобусів, а й про стан комфортності. У свою чергу це сприятиме тому, що у конкурсах на маршрути будуть брати участь автобуси відповідного класу комфортності, запевнили у Мінрозвитку.

"Нам важливо, щоб оновлена система проведення техогляду автобусів у першу чергу сприяла створенню належних умов під час перевезення пасажирів. Таким чином, ми йдемо шляхом автоматизації процесів: визначення класу комфортності автобусів завдяки процедурі техогляду дозволить допускати до перевезень саме той транспорт, який відповідає конкретним вимогам, визначеним організатором перевезень” – цитує прес-служба Мінвідновлення заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

Нові правила набудуть чинності через два місяці після публікації змін до постанов, ідеться в дописі Міністерства.