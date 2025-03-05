Інформація про нібито підготовку законопроєкту щодо мобілізації з 14 років – фейк, заявив нардеп

Інформація, поширена в ЗМІ про підготовку законопроекту щодо мобілізації з 14 років нібито з посиланням на народного депутата Максима Саврасова (фракція “Європейська солідарність”) не відповідає дійсності, заявив Саврасов.

“Сайт 44.ua… видав моє фейкове інтерв'ю: Про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та Телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації”, - написав Саврасов у Фейсбуці у середу.