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19:57 05.03.2025

Інформація про нібито підготовку законопроєкту щодо мобілізації з 14 років – фейк, заявив нардеп

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Інформація про нібито підготовку законопроєкту щодо мобілізації з 14 років – фейк, заявив нардеп

Інформація, поширена в ЗМІ про підготовку законопроекту щодо мобілізації з 14 років нібито з посиланням на народного депутата Максима Саврасова (фракція “Європейська солідарність”) не відповідає дійсності, заявив Саврасов.

“Сайт 44.ua… видав моє фейкове інтерв'ю: Про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та Телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації”, - написав Саврасов у Фейсбуці у середу.

 

 

Теги: #мобілізація #рада #фейк

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