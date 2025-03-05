Голови Фінмону, ДПС та в.о. голови БЕБ підписали меморандум про співпрацю

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін, голова Державної податкової служби Руслан Кравченко та в.о. директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергій Перхун в середу підписали тристоронній меморандум про співпрацю.

“Активізуємо боротьбу з фінансовими злочинами, ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму”, - написав Кравченко в Facebook.

За його словами, орган зосередяться на трьох напрямках: обмін інформацією між ними, створення в разі потреби робочих груп для підготовки та проведення спільних заходів, а також обмін досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.

“Така співпраця важлива для фінансової безпеки держави особливо в умовах війни. Бо це кошти на оборону країни, нашу національну безпеку та реалізацію соціальних програм”, - зазначив Кравченко в дописі.

Він вважає, що державні органи мають об’єднувати зусилля у боротьбі з ухиленням від сплати податків та економічними злочинами.