Події

18:10 05.03.2025

Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

1 хв читати
Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

6 березня розпочинається основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), він триватиме до 3 квітня 2025 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику/вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу (https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt), який стане активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком "Дія", або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі", - йдеться у повідомлені Центра оцінювання.

Зазначається, що після створення персонального кабінету необхідно виконати в ньому такі дії: зазначити реєстраційні дані; завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів; підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Теги: #уцояо #нмт #реєстрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 05.03.2025
Оприлюднено порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025р - УЦОЯО

Оприлюднено порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025р - УЦОЯО

08:53 28.02.2025
Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

10:51 03.02.2025
Для участі в НМТ-2025 випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку

Для участі в НМТ-2025 випускникам шкіл необхідно оформити ID-картку

10:50 26.01.2025
УЦОЯО затвердив загальні характеристики предметних тестів НМТ-2025

УЦОЯО затвердив загальні характеристики предметних тестів НМТ-2025

19:42 14.01.2025
У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

17:00 30.12.2024
Затверджено календарний план проведення НМТ-2025 - УЦОЯО

Затверджено календарний план проведення НМТ-2025 - УЦОЯО

19:19 18.12.2024
Профільний комітет ради відклав до наступного року розгляд законопроєкту про спрощення реєстрації ліків

Профільний комітет ради відклав до наступного року розгляд законопроєкту про спрощення реєстрації ліків

11:31 17.12.2024
УЦОЯО оприлюднив демонстраційний тест з історії України

УЦОЯО оприлюднив демонстраційний тест з історії України

19:28 26.11.2024
Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

22:05 21.11.2024
На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

ВАЖЛИВЕ

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар - КЕКЦ

Україна поступово повертається до переговорного процесу зі США – нардеп Клименко

Жителька Херсону дістала поранень внаслідок російського обстрілу – Офіс генпрокурора

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

ЄС не планує оголошувати конкретні пакети допомоги для України після саміту в четвер – ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА