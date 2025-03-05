В Одесі знищено відділення "Нової пошти"

Фото: https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/pfbid06mADAFUQmnHtoXHkJpzC8oUYhUnkSKhqj6PrJPvSf7E7MpjbzUnpBAH8hWgPsBshl

В Одесі під час нічної атаки уламки "шахеда" впали на відділення "Нової пошти" – пожежа, яка виникла внаслідок падіння знищила приміщення і посилки, проте ніхто не постраждав, повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Вночі уламками "шахеда" знищено та спалено відділення в Одесі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено. Залишилися неушкодженими лише 4 посилки у поштоматі поруч", - написав Поперешнюк в фейсбук в середу.

Він запевнив, що усі отримувачі та відправники, чиї відправлення були знищені, терміново отримають компенсації.

На місці зруйнованого відділення почав працювати контейнер для видачі посилок, які прибули на відділення.

"Нова пошта" встановлює замість знищеного нове мобільне відділення.

"Працюємо над переїздом у нове приміщення", - написав Поперешнюк.