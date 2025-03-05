Події

17:43 05.03.2025

В Одесі знищено відділення "Нової пошти"

1 хв читати
В Одесі знищено відділення "Нової пошти"
Фото: https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/pfbid06mADAFUQmnHtoXHkJpzC8oUYhUnkSKhqj6PrJPvSf7E7MpjbzUnpBAH8hWgPsBshl

В Одесі під час нічної атаки уламки "шахеда" впали на відділення "Нової пошти" – пожежа, яка виникла внаслідок падіння знищила приміщення і посилки, проте ніхто не постраждав, повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Вночі уламками "шахеда" знищено та спалено відділення в Одесі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено. Залишилися неушкодженими лише 4 посилки у поштоматі поруч", - написав Поперешнюк в фейсбук в середу.

Він запевнив, що усі отримувачі та відправники, чиї відправлення були знищені, терміново отримають компенсації.

На місці зруйнованого відділення почав працювати контейнер для видачі посилок, які прибули на відділення.

"Нова пошта" встановлює замість знищеного нове мобільне відділення.

"Працюємо над переїздом у нове приміщення", - написав Поперешнюк.

Теги: #одеса #бпла #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:31 05.03.2025
"Нова пошта" відкрила нове відділення в Сполученому королівстві

"Нова пошта" відкрила нове відділення в Сполученому королівстві

00:16 05.03.2025
Одна людина загинула в Одесі внаслідок атаки російських БпЛА – ОВА

Одна людина загинула в Одесі внаслідок атаки російських БпЛА – ОВА

09:13 04.03.2025
ПС ЗСУ: вночі збито 65 з 99-ти ворожих БпЛА, 32 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

ПС ЗСУ: вночі збито 65 з 99-ти ворожих БпЛА, 32 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

07:52 04.03.2025
Внаслідок збитих ворожих БпЛА пошкоджена АЗС у Дніпровському районі – глава Дніпропетровської ОВА

Внаслідок збитих ворожих БпЛА пошкоджена АЗС у Дніпровському районі – глава Дніпропетровської ОВА

01:53 04.03.2025
Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

01:35 04.03.2025
Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

00:16 04.03.2025
Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

23:27 03.03.2025
В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

17:49 03.03.2025
"Нова пошта" запустила другу СЕС в Києві

"Нова пошта" запустила другу СЕС в Києві

22:58 01.03.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по Одесі

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по Одесі

ВАЖЛИВЕ

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар - КЕКЦ

Україна поступово повертається до переговорного процесу зі США – нардеп Клименко

Жителька Херсону дістала поранень внаслідок російського обстрілу – Офіс генпрокурора

Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА