Зеленський – прем'єру Португалії: у спільному плані дій по досягненню миру та безпеки буде враховано голос кожної країни

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру деталі саміту у Лондоні 2 березня, зокрема стосовно спільного плану дій по досягненню справедливого та сталого миру для України та безпеки для всієї Європи.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Поділився деталями саміту лідерів у Лондоні, де ми домовилися підготувати план дій, який наблизить справедливий та сталий мир для України і безпеку для всієї Європи. Це і посилення нашої держави, і гарантії безпеки", - написав Зеленський у телеграм у середу.

Президент України наголосив, що "залишатимемось у контакті з усіма європейськими партнерами й обговоримо наші наступні кроки. Для нас важливо, щоб у спільному плані був врахований голос кожної країни. Єдність Європи і лідерство Америки точно можуть покласти край цій війні".

Президент України також висловив подяку Португалії: "Ми цінуємо допомогу Португалії – і військову, і політичну. Дякуємо, що ви з нами".