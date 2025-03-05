Події

17:30 05.03.2025

Зеленський – прем'єру Португалії: у спільному плані дій по досягненню миру та безпеки буде враховано голос кожної країни

1 хв читати
Зеленський – прем'єру Португалії: у спільному плані дій по досягненню миру та безпеки буде враховано голос кожної країни
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13471

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру деталі саміту у Лондоні 2 березня, зокрема стосовно спільного плану дій по досягненню справедливого та сталого миру для України та безпеки для всієї Європи.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Поділився деталями саміту лідерів у Лондоні, де ми домовилися підготувати план дій, який наблизить справедливий та сталий мир для України і безпеку для всієї Європи. Це і посилення нашої держави, і гарантії безпеки", - написав Зеленський у телеграм у середу.

Президент України наголосив, що "залишатимемось у контакті з усіма європейськими партнерами й обговоримо наші наступні кроки. Для нас важливо, щоб у спільному плані був врахований голос кожної країни. Єдність Європи і лідерство Америки точно можуть покласти край цій війні".

Президент України також висловив подяку Португалії: "Ми цінуємо допомогу Португалії – і військову, і політичну. Дякуємо, що ви з нами".

Теги: #португалія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 05.03.2025
Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

19:22 05.03.2025
Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

19:19 05.03.2025
Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

16:48 05.03.2025
Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради

Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради

16:37 05.03.2025
Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

15:56 05.03.2025
Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА

Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА

15:27 05.03.2025
Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

13:44 05.03.2025
У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

13:09 05.03.2025
В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

09:38 05.03.2025
У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

ВАЖЛИВЕ

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

ОСТАННЄ

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар - КЕКЦ

Україна поступово повертається до переговорного процесу зі США – нардеп Клименко

Жителька Херсону дістала поранень внаслідок російського обстрілу – Офіс генпрокурора

Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

ЄС не планує оголошувати конкретні пакети допомоги для України після саміту в четвер – ЗМІ

Радник з нацбезпеки президента США провів переговори з Єрмаком

Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА