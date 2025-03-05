Канада готова виграти торгівельну війну з Трампом, вважає прем'єр провінції Онтаріо

Канада здатна виграти торговельну війну з США, хоча не починала її, вважає прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд.

"Канада й Онтаріо не починали цю торгову війну з президентом Трампом, але команда Канади готова виграти її", - написав Форд в соціальній мережі Х в середу.

"Як перший крок у відповідь, Онтаріо розірве контракт зі Starlink, прибере американський алкоголь з полиць LCBO та заборонить американським компаніям брати участь у державних закупівлях", - додав він.