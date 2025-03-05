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16:40 05.03.2025

Канада готова виграти торгівельну війну з Трампом, вважає прем'єр провінції Онтаріо

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Канада готова виграти торгівельну війну з Трампом, вважає прем'єр провінції Онтаріо

Канада здатна виграти торговельну війну з США, хоча не починала її, вважає прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд.

"Канада й Онтаріо не починали цю торгову війну з президентом Трампом, але команда Канади готова виграти її", - написав Форд в соціальній мережі Х в середу.

"Як перший крок у відповідь, Онтаріо розірве контракт зі Starlink, прибере американський алкоголь з полиць LCBO та заборонить американським компаніям брати участь у державних закупівлях", - додав він.

Теги: #канада #сша

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