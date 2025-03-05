Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої голова Української держави анонсував підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями, повідомляє пресслужба словенського прем'єра.

"У рамках підготовки до позачергового засідання Європейської Ради Прем’єр-міністр Роберт Голоб поспілкувався з Президентом України @ZelenskyyUa. Останній повідомив про нещодавню зустріч у Лондоні та анонсував підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями", - сказано у повідомленні, яке було опубліковано у соцмережі Х у середу.