Події

16:37 05.03.2025

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

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Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої голова Української держави анонсував підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями, повідомляє пресслужба словенського прем'єра.

"У рамках підготовки до позачергового засідання Європейської Ради Прем’єр-міністр Роберт Голоб поспілкувався з Президентом України @ZelenskyyUa. Останній повідомив про нещодавню зустріч у Лондоні та анонсував підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями", - сказано у повідомленні, яке було опубліковано у соцмережі Х у середу.

Теги: #словенія #зеленський

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