Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорив інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА.

"Важливо просто поговорити з президентом @ZelenskyyUa про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - написав Схоф у соцмережі Х у середу.

Він наголосив, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

"Тому я підкреслив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", - зазначив прем'єр.