Події

15:56 05.03.2025

Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА

1 хв читати
Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорив інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА.

"Важливо просто поговорити з президентом @ZelenskyyUa про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - написав Схоф у соцмережі Х у середу.

Він наголосив, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

"Тому я підкреслив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", - зазначив прем'єр.

Теги: #схоф #телефонна_розмова #зеленський #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 05.03.2025
Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради

Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради

16:37 05.03.2025
Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

15:27 05.03.2025
Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

13:44 05.03.2025
У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

13:09 05.03.2025
В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

09:38 05.03.2025
У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

08:23 05.03.2025
Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

20:22 04.03.2025
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

20:14 04.03.2025
Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

19:27 04.03.2025
Інвестиції в технологічну галузь в 2024 р. зросли на 120%

Інвестиції в технологічну галузь в 2024 р. зросли на 120%

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

Лідери ЄС можуть обговорити призначення спецпредставника на переговори про мир в Україні

Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

ОСТАННЄ

Міносвіти презентувало нове положення про олімпіадний та турнірний рух

Міністри оборони України та Польщі проведуть зустріч в Варшаві у четвер

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

Канада готова виграти торгівельну війну з Трампом, вважає прем'єр провінції Онтаріо

Україна відчуває брак у дипломатичному ресурсі, відзначають політики та експерти

Сам факт утримання ворогом цивільних українців вже є масовим воєнним злочином - Юсов

Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА