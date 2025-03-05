Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, і обговорив з ним бачення майбутньої архітектури безпеки.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки. Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він наголосив, що "ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей", і не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди.

За словами Зеленського, цього реально досягти завдяки скоординованості та лідерству США.

"Ми завжди памʼятатимемо, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита і найголовніше – у захист тисяч людей. Бачимо, як можна збільшити взаємодію в цьому напрямі. Будемо працювати", - додав президент.