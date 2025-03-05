У Київській області внаслідок нічної атаки пошкоджено вікна будинків, автомобілі, склади
Російські окупанти вночі атакували Київську область безпілотниками, постраждалих серед мирних жителів немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не було, повідомляє керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник.
"Тривога вночі оголошувалася тричі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник у Телеграм у середу.
Внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі.
"Пошкоджено скління 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи", - повідомив голова обладміністрації.
Оперативні служби на місцях фіксують та ліквідують наслідки ворожої атаки. "Всім людям, чиє житло постраждало, буде надано необхідну допомогу. Вже працюємо над цим з місцевою владою", - додав Калашник.