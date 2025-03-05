США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

Сполучені Штати заборонили Великій Британії передавати Україні розвідувальні дані, отримані від США, повідомила Daily Mail у вівторок.

"Усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальної інформації, отриманої в США, раніше відомої як "Rel UKR" - скорочення від "Releasable to Ukraine", - пише Daily Mail.

Заборона стосується таких організацій, як британське Головне розвідувальне управління (GCHQ), розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.