Події

09:04 05.03.2025

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

1 хв читати
США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

Сполучені Штати заборонили Великій Британії передавати Україні розвідувальні дані, отримані від США, повідомила Daily Mail у вівторок.

"Усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальної інформації, отриманої в США, раніше відомої як "Rel UKR" - скорочення від "Releasable to Ukraine", - пише Daily Mail.

Заборона стосується таких організацій, як британське Головне розвідувальне управління (GCHQ), розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

Теги: #розвідка #заборона #сша #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 05.03.2025
Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

06:59 05.03.2025
Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

06:39 05.03.2025
Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

05:54 05.03.2025
Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

17:35 03.03.2025
На столі є кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні, кажуть в Лондоні – ЗМІ

На столі є кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні, кажуть в Лондоні – ЗМІ

14:01 03.03.2025
Естонія заборонила в'їзд для 55 депутатів та правоохоронців з Грузії

Естонія заборонила в'їзд для 55 депутатів та правоохоронців з Грузії

19:33 01.03.2025
Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

13:34 01.03.2025
Зеленський прибув до Великої Британії

Зеленський прибув до Великої Британії

15:46 26.02.2025
Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

17:41 25.02.2025
Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

ОСТАННЄ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

5 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп у Конгресі під овації республіканців розповідає про свої рішення у перші тижні на посаді та плани на найближче майбутнє

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА