Події

06:57 05.03.2025

Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

1 хв читати
Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп ввечері у вівторок під час виступу на спільному засіданні Конгресу оголосив про свої плани "повернути контроль" США над Панамським каналом.

"Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, і ми вже почали це робити. Сьогодні велика американська компанія оголосила про намір викупити обидва порти у Панамському каналі", - сказав президент.

Трамп додав, що Панамський канал був побудований "американцями для американців", а не для будь-кого іншого, та наголосив, що США понесли витратили великі гроші та понесли великі втрати при його будівництві, але користуватися їм може "будь хто".

"Ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми відберемо його назад", - заявив Трамп.

Теги: #трамп #панамський_канал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 05.03.2025
Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

06:59 05.03.2025
Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

06:39 05.03.2025
Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

05:54 05.03.2025
Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

17:23 03.02.2025
Держсекретар США обговорив із керівництвом Панами ситуацію навколо Панамського каналу

Держсекретар США обговорив із керівництвом Панами ситуацію навколо Панамського каналу

09:41 21.01.2025
Панама не віддасть США управління Панамським каналом - президент

Панама не віддасть США управління Панамським каналом - президент

11:38 22.12.2024
Трамп пригрозив повернути США контроль над Панамським каналом у разі збереження нинішніх тарифів за прохід суден

Трамп пригрозив повернути США контроль над Панамським каналом у разі збереження нинішніх тарифів за прохід суден

ВАЖЛИВЕ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

ОСТАННЄ

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

5 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп у Конгресі під овації республіканців розповідає про свої рішення у перші тижні на посаді та плани на найближче майбутнє

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА