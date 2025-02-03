Інтерфакс-Україна
Події
17:23 03.02.2025

Держсекретар США обговорив із керівництвом Панами ситуацію навколо Панамського каналу

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Президент США Дональд Трамп вважає, що той вплив, який чинить на роботу Панамського каналу Китай, є порушенням угоди про нейтралітет цієї водної артерії, повідомив держсекретар США Марко Рубіо, який перебуває в Панамі із закордонним візитом, першим після затвердження на посаді.

Панамські ЗМІ наводять у понеділок слова представниці держдепартаменту США Теммі Брюс, яка, посилаючись на Рубіо, назвала ситуацію навколо Панамського каналу неприйнятною, наголосивши на необхідності негайних змін. За її словами, США вживатимуть необхідних заходів для захисту своїх прав у межах Договору про Панамський канал.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно, зі свого боку, назвав бесіду з Рубіо "сердечною і шанобливою". У повідомленні, поширеному канцелярією панамського президента, наголошується, що співрозмовники також обговорили тему незаконної міграції та торговельні відносини.

Зокрема, влада Панами пообіцяла не поновлювати угоду, укладену з Китаєм у листопаді 2017 року. Також досягнуто домовленості про те, що технічна група адміністрації Панамського каналу допоможе посадовим особам, призначеним урядом США, прояснити всі сумніви щодо експлуатації цього водного шляху.

У січні в інавгураційній промові Трамп заявляв, що панамська влада не виконує обов'язків з управління Панамським каналом і США відновлять контроль над ним. "Найважливіше, що Китай керує каналом. Ми передавали канал не Китаю, а Панамі, і ми повернемо його", - сказав він.

Трамп тоді знову звинуватив панамську владу в тому, що вона стягує з американських суден, кораблів ВМС США занадто велике мито за прохід, а також у порушенні Панамою договору, підписаного, коли США передавали їй управління каналом.

Раніше Трамп уже висловлював намір вимагати повернення Панамського каналу США, якщо ситуація з оплатою не зміниться. Він також говорив, що обговорює питання про канал із панамською владою, не виключивши застосування сили для повернення каналу під американський контроль.

Теги: #держсекретар #панамський_канал

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