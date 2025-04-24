США сподіваються що їх мирна пропозиція буде прийнята Україною й РФ – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що мирна пропозиція представлена США офіційним особам України та РФ буде прийнята, повідомила прес-секретар Держдепартаменту Таммі Брюс в середу.

Це сталося під час зустрічі Марка Рубіо з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Вони також обговорили подальшу співпрацю щодо припинення російсько-української війни. Держсекретар висловив сподівання Сполучених Штатів, що мирна пропозиція, представлена українським та російським офіційним особам, буде прийнята і призведе до тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.state.gov/secretary-rubios-call-with-polish-foreign-minister-sikorski-2/