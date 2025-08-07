Голова НАЗК має погоджувати з держсекретарем Кабміну встановлення собі матдопомоги на оздоровлення

Кабінет міністрів унормував, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик має погоджувати з державним секретарем Кабміну встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення.

Згідно з розпорядженням №828 від 6 серпня, з метою врегулювання потенційного конфлікту інтересів уряд застосував зовнішній контроль за виконанням головою Національного агентства з питань запобігання корупції Віктором Павлущиком повноважень щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення.

Визначено, що особою, уповноваженою на проведення зовнішнього контролю, є державний секретар Кабміну Костянтин Мар’євич.

Таким чином голові НАЗК Павлущику доручено приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проєктів таких рішень із держсекретарем Кабміну.