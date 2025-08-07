Інтерфакс-Україна
Події
09:06 07.08.2025

Голова НАЗК має погоджувати з держсекретарем Кабміну встановлення собі матдопомоги на оздоровлення

1 хв читати
Голова НАЗК має погоджувати з держсекретарем Кабміну встановлення собі матдопомоги на оздоровлення

Кабінет міністрів унормував, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик має погоджувати з державним секретарем Кабміну встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення.

Згідно з розпорядженням №828 від 6 серпня, з метою врегулювання потенційного конфлікту інтересів уряд застосував зовнішній контроль за виконанням головою Національного агентства з питань запобігання корупції Віктором Павлущиком повноважень щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення.

Визначено, що особою, уповноваженою на проведення зовнішнього контролю, є державний секретар Кабміну Костянтин Мар’євич.

Таким чином голові НАЗК Павлущику доручено приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проєктів таких рішень із держсекретарем Кабміну.

Теги: #матдопомога #назк #держсекретар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 31.07.2025
Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

12:17 03.07.2025
Чернишов задекларував 2,2 млн грн витрат на адвокатські послуги

Чернишов задекларував 2,2 млн грн витрат на адвокатські послуги

19:10 27.05.2025
НАЗК перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень майже на 37 млн грн

НАЗК перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень майже на 37 млн грн

19:17 15.05.2025
Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

06:46 24.04.2025
США сподіваються що їх мирна пропозиція буде прийнята Україною й РФ – Рубіо

США сподіваються що їх мирна пропозиція буде прийнята Україною й РФ – Рубіо

06:46 24.04.2025
США сподіваються, що їх мирна пропозиція буде прийнята Україною й РФ – Рубіо

США сподіваються, що їх мирна пропозиція буде прийнята Україною й РФ – Рубіо

17:31 10.04.2025
НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

02:37 07.04.2025
Рубіо: США очікують від партнерів більших зобов'язань щодо НАТО на червневому саміті в Гаазі

Рубіо: США очікують від партнерів більших зобов'язань щодо НАТО на червневому саміті в Гаазі

09:29 01.04.2025
Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

11:40 24.03.2025
НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

Четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

ОСТАННЄ

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

Четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

7 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прокуратура оголосила 59 підозр чиновникам в Івано-Франківській та Волинській областях - Генпрокурор

Кабмін надав 8 видам протимінної діяльності відповідні КВЕДи - Мінекономіки

Ворог атакував Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград

Сибіга висловив співчуття з приводу загибелі урядовців Гани в катастрофі вертольота

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА