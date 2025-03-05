Події

05:46 05.03.2025

Трамп у Конгресі під овації республіканців розповідає про свої рішення у перші тижні на посаді та плани на найближче майбутнє

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Трамп у Конгресі під овації республіканців розповідає про свої рішення у перші тижні на посаді та плани на найближче майбутнє

У Конгресі США триває виступ президента США Дональда Трампа.

На початку виступу голова держави тривалий час перераховував свої рішення у перші тижні на посаді голови держави, включаючи замороження програм міжнародної підтримки та вихід з міжнародних організацій. Час від часу він критикував свого попередника на посту глави держави Джозефа Байдена.

Пізніше він перераховував та свої подальші плани та наслідки, до яких вони мають призвести, здебільшого у сфері дерегуляції, мит і нелегальної міграції. Він відзначив роботу Ілона Маска, який також перебуває у залі.

Коментуючи введення дзеркальних мит з Мексикою та Канадою, Трамп сказав: "Будуть невеликі занепокоєння. Але ми з цим згодні. Це буде небагато. І подивіться, куди нас привів Байден".

Також він звітував про масову депортацію нелегальних мігрантів з країни та боротьбою з організованою злочинністю, згадавши про замордованих дітей. "Я надіслав Конгресу детальний запит на фінансування, де точно описано, як ми усунемо ці загрози, захистимо нашу батьківщину та завершимо найбільшу операцію з депортації в американській історії", — сказав Трамп.

Слова президента кілька разів на хвилину зустрічали тривалими оваціями представники Республіканської партії, при цьому вони вставали з місць, аплодували, час від часу свистіли та скандували "U.S.A" та "Трамп".

Натомість представники Демократичної партії залишалися на місцях, не проявляючи емоцій, іноді піднімаючи з місця траблички з написами "Неправда". На самому початку виступу демократа Ола Гріна (Al Green) вивели з зали після того, як той спробував перебити Трампа словами про те, що той "не має мандату відрізати медичне обслуговування бідних людей".

У частини з демократів на одязі аксесуари на підтримку України, зокрема, брошки у вигляді схрещених прапорів США та України. У деяких республіканців і у самого Трампа на одязі брошки у вигляді прапорів США.

Теги: #виступ #сша #президент

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