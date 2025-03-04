З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 97 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 17 спроб ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21665