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21:13 04.03.2025

Підрозділи Сил оборони успішно уразили полігон окупантів на херсонському напрямку, ліквідовано близько 30 військових

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Бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) успішно уразили тренувальний полігон російських військ на тимчасово окупованій території Херсонської області, в результаті операції ліквідовано близько 30 окупантів, повідомила пресслужба полку.

"14 Окремий полк безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем України у взаємодії із ОСУВ "Таврія" виявив та успішно уразив скупчення ворожої піхоти на тренувальному полігоні російських військ на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні 14 ОПБАК, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок увечері.

Повідомляється, що під час повітряної розвідки на херсонському напрямку оператори виявили скупчення особового складу противника. В результаті ураження касетними боєприпасами РСЗО HIMARS було ліквідовано близько 30 окупантів.

Повідомлення супроводжується відповідним відео ураження fex.net/uk/s/7ekodcn

14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів у складі Сил безпілотних систем — перший та єдиний у світі підрозділ, що працює майже з усіма існуючими безпілотними літальними системами. Полк завдає ворогові уражень як на тактичному рівні, так і вглиб його території.

Теги: #херсонський #полігон #знищення

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