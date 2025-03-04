Підрозділи Сил оборони успішно уразили полігон окупантів на херсонському напрямку, ліквідовано близько 30 військових

Бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) успішно уразили тренувальний полігон російських військ на тимчасово окупованій території Херсонської області, в результаті операції ліквідовано близько 30 окупантів, повідомила пресслужба полку.

"14 Окремий полк безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем України у взаємодії із ОСУВ "Таврія" виявив та успішно уразив скупчення ворожої піхоти на тренувальному полігоні російських військ на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні 14 ОПБАК, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок увечері.

Повідомляється, що під час повітряної розвідки на херсонському напрямку оператори виявили скупчення особового складу противника. В результаті ураження касетними боєприпасами РСЗО HIMARS було ліквідовано близько 30 окупантів.

Повідомлення супроводжується відповідним відео ураження fex.net/uk/s/7ekodcn

14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів у складі Сил безпілотних систем — перший та єдиний у світі підрозділ, що працює майже з усіма існуючими безпілотними літальними системами. Полк завдає ворогові уражень як на тактичному рівні, так і вглиб його території.