Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, керівникам розвідки та дипломатам дізнатися офіційну інформацію щодо ситуації з допомогою від США.

"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Президент додав, що була зупинка гуманітарної й енергетичної допомоги.

"Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації", - зауважив президент.

Він наголосив, що зараз стійкість України вища за 2022 рік, і є важливі засоби захисту.

"Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", - сказав Зеленський.