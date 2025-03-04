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20:14 04.03.2025

Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

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Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, керівникам розвідки та дипломатам дізнатися офіційну інформацію щодо ситуації з допомогою від США.

"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Президент додав, що була зупинка гуманітарної й енергетичної допомоги.

"Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації", - зауважив президент.

Він наголосив, що зараз стійкість України вища за 2022 рік, і є важливі засоби захисту.

"Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", - сказав Зеленський.

 

Теги: #допомога #зеленський #сша

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