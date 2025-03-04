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18:09 04.03.2025

США офіційно визнали хуситів терористичною організацією

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США офіційно визнали хуситів терористичною організацією

Державний департамент США офіційно визнав групу Ансар Аллах, також відому як хусити, іноземною терористичною організацією, заявив держсекретар Марко Рубіо у вівторок.

"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення та персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності глобальної морської торгівлі. З 2023 року хусити здійснили сотні нападів на комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, а також на військовослужбовців США, які захищають свободу судноплавства та наших регіональних партнерів", - підкреслив Рубіо у заяві.

Він також нагадав, що нещодавно хусити пощадили кораблі під китайським прапором, націлившись на американські та союзні кораблі.

"Сполучені Штати не допустять, щоб будь-яка країна співпрацювала з терористичними організаціями, такими як хусити, в ім’я ведення законного міжнародного бізнесу. Сьогоднішні дії, вжиті Державним департаментом, демонструють відданість адміністрації Трампа захисту наших інтересів національної безпеки, безпеки американського народу та безпеки Сполучених Штатів. Визнання терористів відіграє вирішальну роль у нашій боротьбі з тероризмом і є ефективним способом припинення підтримки терористичної діяльності", - вважає Рубіо.

Теги: #рубіо #хусити #сша

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