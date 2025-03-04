ЗСУ завдали удару по командному пункту російських окупантів в Донецькій області – Генштаб

Повітряні сили Збройних сил України в понеділок, 3 березня, завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії зс рф в населеному пункті Калініна Донецької області.

"Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

Відзначається, що ця операція – ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі.

"Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", - відзначається у повідомленні.