Частину проєктів, що фінансувалися через USAID, вже заміщено - Шмигаль

Частину проєктів, що фінансувалися через програму USAID, вже заміщено, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Частину проєктів, фінансування яких відбулося через USAID, вже заміщено", - сказав він на пресконференції у вівторок.

При цьому прем'єр зазначив, що припинення допомоги USAID спричинила втрату частини важливих для України проєктів, зокрема, щодо реформування митниці, закупівлі відповідного обладнання, підтримки енергетичного сектору.