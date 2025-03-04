Шмигаль допускає ризик щодо поставок ракет для Patriot, але впевнений, що вдасться знайти рішення із США та партнерами

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль допускає ризик щодо поставок ракет для Patriot, але впевнений, що вдасться знайти рішення із США та іншими партнерами.

"Системи ППО. Всі партнери надають як самі системи, так і ракети та боєприпаси до них. Ми маємо відповідні залишки на складах від різних партнерів. Внесок США є суттєвим, в першу чергу це стосується систем Patriot. Patriot - поки єдина система, спроможна боротися з російською балістикою. Ризик, про який ви запитували, міститься в цій площині забезпечення Patriot: як ремонтами і обслуговуванням, так і боєприпасами до Patriot, щоб захищати Україну від балістики", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання, які ризики для ППО несе можливе рішення США про припинення військової допомоги.

Прем‘єр додав, що всі інші засоби, які використовує РФ, Україна може збивати іншою зброєю, яка є в країні.

"Ризик такий присутній, і, думаю, ми знайдемо і з США та іншими партнерами, як зробити так, щоб цей ризик не втілювався", - додав він.