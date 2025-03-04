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13:46 04.03.2025

Шмигаль: ми не отримували жодної офіційної пропозиції про миротворчий контингент, готові його обговорювати

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Шмигаль: ми не отримували жодної офіційної пропозиції про миротворчий контингент, готові його обговорювати

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції від партнерів про миротворчий контингент.

"Ми не отримували жодної офіційної пропозиції про миротворчий контингент. Якщо ми їх офіційно отримаємо від наших партнерів, ми абсолютно готові говорити про цю конкретику, створювати інфраструктуру, якщо це буде необхідно. Але таких пропозицій не було", - сказав Шмигаль на прес-конференції у вівторок в Києві.

Теги: #миротворці #шмигаль

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