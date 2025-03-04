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13:26 04.03.2025

Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр

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Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про готовність української сторони до підписання анонсованої угоди з США і потребу у гарантіях безпеки з американского боку.

"Ми вдячні американцям, американській нації, ми готові підписати угоду, яка підготовлена, відповідно, про створення інвестиційного фонду для того, щоби почати роботу зі Сполученими Штатами абсолютно на прагматичній економічній основі. Ця угода затверджена урядом України і ми готові в будь-який момент розпочати цю співпрацю з Сполученими Штатами з підписання ось такої угоди і далі розвивати нашу економічну співпрацю", - сказав Шмигаль на прес-конференції у вівторок.

Він відзначив, що до підписання цієї угоди висловили публічну готовність як американська, так і українська сторона, і Україна тепер очікує зараз зворотнього зв'язку від США на дипломатичному рівні.

"Це наша спільна позиція – і президента України, уряду України, парламенту України, що ця угода має бути підписана зі Сполученими Штатами, ми готові. Готові до комунікації, готові до розмови, приїхати і підписати. Очікуємо зараз зворотнього зв'язку. Публічно цей зворотній зв'язок, ці позитивні сигнали ми маємо. Очікуємо зараз вже на дипломатичному рівні конкретних домовленостей", - сказав Шмигаль.

Він висловив переконання, що угода "буде певним елементом економічного зростання України, це буде певним елементом захисту України з боку Сполучених Штатів".

"Звичайно, ми потребуємо і просимо конкретних гарантій безпеки як від Сполучених Штатів Америки, так і від Європи, так і від країн G7. Це екзистенційно важливо не тільки для України, але і для Євросоюзу", - відзначив голова уряду.

Шмигаль повідомив, що робота над документами щодо створення безспосередньо фонду ще не розпочиналася. За його словами, до буде створена спеціальна група з відповідними директивами, залучені міжнародні юридичні консультанти, і цей міжнародний договір буде поданий на ратифікацію до Верховної Ради.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=j5TqaWCCdUg

Теги: #шмигаль #угода #сша

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