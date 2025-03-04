Нардепи, політики та медійники розходяться у думках щодо перспектив припинення підтримки України з боку США

Народний депутат фракції "Слуга народу", голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв переконаний, що США зрештою побачать в Україні партнерів і не зможуть розірвати зв'язки з Європою, яка стала на бік України.

"Як Україна сьогодні залежна від США у питанні військової та фінансової допомоги, так і Трамп не може обійтися без нас у своїх намаганнях домовитися з путіним. США не можуть вийти з процесу", - написав Чернєв у Facebook.

Він вважає, що Трамп хоче зробити Європу слухняною, але протистояти Китаю та РФ без підтримки Європи він не зможе. "Ситуація взаємозалежності, у якій опинилися США, Україна та Європа, так чи інакше поверне нас до діалогу та буде знайдено компроміс. Але гри в одні ворота та диктату щодо України точно не буде", - переконаний Чернєв.

Натомість позафракційний народний депутат України, ексміністр надзвичайних ситуацій, ексголова Закарпатської обладміністрації Віктор Балога вважає, що після зупинки військової допомоги від США для України "розпочався катастрофічний сценарій, який рано чи пізно призведе до поразки у війні".

"США прагнуть втягнути Росію у свою орбіту, і припинення війни для них — бажана, але не критична передумова. Вони цілком можуть досягти цього, просто залишивши Україну поза увагою, що повністю розв’яже руки Росії. Європа також не готова до самостійної, реальної боротьби за наше майбутнє", - написав він у Facebook.

"Отже, вибір простий: або наша влада робить те, що не додає рейтингів, але рятує Україну — йде в фарватері політики США, — або нас чекає кінець державності. Іншого не буде, хто б і що вам не обіцяв", - переконаний Балога.

У свою чергу співзасновник та шефредактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко відзначає, що США зупинили військову підтримку України і готуються до зняття санкцій з РФ, при цьому схиляючи Україну до підписання угоди про надра, і висловив сумнів, що підписання такої угоди в таких умовах буде позитивно сприйняте українським суспільством.

"Який прикол підписувати угоду у вигляді "подяки" за найбільш пропутінські наразі дії адміністрації США? Щось у мене є великий сумнів, що згода Зеленського на підписання з США угоди про надра - хай якою вона є - зараз буде сприйнята суспільством із розумінням. І що буде хоч якась помітна критика, якщо це підписання зірветься. Бо це одночасно питання і гідності, і здорового глузду", - написав він у Facebook.

У коментарях до цього посту ексміністр соціальної політики України (2014-16) Павло Розенко написав, що якщо у України "є хоч 1% шансів щодо відновлення (непризупинення) допомоги від США… то треба його використати в любий спосіб". За його словами, "у нас критерій один: збереження України і боєздатність ЗСУ" і для цього спосіб досягнення цього прийнятний "будь який, який забезпечить наші Збройні сили належним озброєнням для протистояння з росією".

Співголова парламентської фракції "Європейськая солідарність" Ірина Геращенко у коментарі до поста Сидоренка висловила упевненість, що "попри все ми зобовʼязані відновити комунікації з США".

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що умови США, зокрема, вибачення з боку Зеленьского, не призведуть до бажаного для України результату. "На жаль, це не дасть результату (крім самоприниження). Досвід Канади: виконані всі забаганки щодо наркотиків і границі - а митні тарифи все одно встановлені", - написав він в соцмережі Х.

Радник партії "Демократична сокира" з військових питань Олександр Карпюк вважає, що Україну "до літа будуть ламати, потім потроху почнуть допускати більш адекватні тези, бо потрібен буде результат".

Він назвав поганою новиною припинення постачання зброї з боку США, але відзначив, що "після 20 січня нам все одно ні одного пакета допомоги не зайшло", а "уряд Байдена запакував нас зброєю, якої вистачить до літа". "Надіятись на те що в США до літа піднімуть голови опозиційні політики та відновлять постачання критичних боєприпасів - інфантильна позиція. Європа шукає зараз заміну американським засобам ППО. Маємо надію що впораються. Зі "Старлінків" треба срочно спригувати", - написав він у Facebook.

Щодо ініціативи президента США Дональда Трампа зняти санкцій з РФ, Карпюк переконаний, що вона навряд-чи пройде схвалення обох палат американського парламенту.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар також прогнозує, що у наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. "Наступні кілька тижнів буде дуже важко. Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається. Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів - він готовий лише прийняти українську капітуляцію... В таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами… Все, що ми можемо зробити, - довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску", - написав він у Facebook.

Пекар переконаний, що ця інформаційна атака "не буде вічною" і Україна вистоїть, при цьому нагадавши, що "у світі є чимало сил, яким невигідна наша поразка".

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов прогнозує, що угода по мінералам буде підписана, військова допомога США розблокована, а її припинення буде подане як "попередження". "Чи будуть мир і перемовини?... Мир і перемовини (з якимись реальними умовами завершення війни, які теоретично може прийняти Україна) існують поки тільки у голові Трампа і ваших мріях. Ці мрії поки не мають причин вважатися чимось реалістичним… Може на літо-осінь якісь перемовини будуть реалістичними", - написав він у Facebook.

Медіаексперт, експрезидент держтелерадіо, ексзаступник голови Нацради з телерадіомовлення Віктор Лешик відзначає, що військова допомога від США і у попередні періоди була недостатньою та проблемною, але Зеленський і його команда "і досі не можуть відверто говорити всю правду про допомогу США" через дипломатичний етикет.

"Що стосується "джавелінів" Трампа. Не він їх дав - таким було рішення Конгресу, а він його через не хочу виконував", - написав він у Facebook.

Також він стверджує з посиланням на ексголовкома, нині посла України в Сполученому Королівстві Валерія Залужного, що "все, про що у Пентагоні і ЦРУ дізнавалися про стан-розташування військ ЗСУ, миттю ставало відомим Москві, і Залужний припинив передавати будь-яку інформацію, яка стосувалася підготовки ЗСУ до війни".

"Від першого дня повномасштабного вторгнення росіяни безперешкодно користувалися всіма доступними комерційними супутниками США для більш точного нанесення ударів по Україні… Система супутникового звʼязку Старлінк дуже виручила Сили оборони у перші місяці війни. Але, як тільки ЗСУ стали здобувати відчутні успіхи, відключення Старлінка стали звичним явищем", - написав Лешик.

Також він повідомив, що літній наступ ЗСУ 2023 року партнерами з США був саботований: заплановане озброєння надходило некомплектним, потребувало ремонту і поступало з величезним запізненням. Після затвердження нової військової допомоги кілька місяців надходили краплі, і лише в кінці свого президентства Джозеф Байден наказав прискорити постачання.

"Отаке у нас було партнерство. Слідкуємо за… важливими подіями в Брюсселі 6 березня. Буде багато несподіванок", - написав Лешик.