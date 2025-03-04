ПС ЗСУ: вночі збито 65 з 99-ти ворожих БпЛА, 32 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 65 ворожих БпЛА з 99-ти, що атакували територію України, 32 безпілотника-імітатора локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, у ніч на 4 березня (із 19.00 3 березня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Разом з тим, 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Джерело: https://t.me/kpszsu/29865