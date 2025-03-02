Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 2 березня 79-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів (райони пусків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“Станом на 08.30 підтверджено збиття 63-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях”, - інформують ПС ЗСУ.

16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).