В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, також пошкоджені приватні будинки та бізнес-центр, у частині мііста застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове масовано атакував мирну Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють).

Також внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8840