Сили оборони ліквідували 33 з 70 дронів, локаційно втрачено 37 БпЛА

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Сили оборони ліквідували 33 з 70-х дронів, локаційно втрачено 37 безпілотників, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначається, у ніч на 15 лютого (із 20.30 14 лютого) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.