П'ять людей постраждало внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини - Прокудін

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало п'ять людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Чорнобаївка, Зеленівка, Комишани, Іванівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Токарівка, Молодіжне, Новодмитрівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Надеждівка, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Золота Балка, Гаврилівка, Зміївка, Костирка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Шляхове, Новорайськ, Михайлівка, Веселе та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 5 людей дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили Пункт Незламності, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6548