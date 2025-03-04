Генштаб ЗСУ: за минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу на всій лінії фронту зафіксовано 101 бойове зіткнення, найбільшу активність противник проявляв на покровському, курському, а також торецькому та лиманському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ ситуацію станом на 8:00 вівторка.

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони та населенні пункти України ракетно-бомбовими та артилерійськими ударами. Зокрема, в понеділок завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 КАБ, застосував 2638 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 186 - із РСЗВ.

Також агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Ставки, Новоєгорівка, Костянтинівка, Покровськ, Миролюбівка, Удачне, Яблунівка, Воскресенка, Старомлинівка, Зелене Поле, Залізничне, Новопіль, Червона Криниця, Омельник, Єгорівка, Новорайськ та Червоний Маяк.

На харківському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

На куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка.

На лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

На сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наш українських их захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного.

На торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Кримського та Торецька.

На покровському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

На новопавлівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції українських військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

На гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного.

На оріхівському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

Крім того, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 17 - із РСЗВ.

Разом з тим, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління противника.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", - наголосили в генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZRnr6jrKESboHkeSLJGubp5YphyxYKza2g9knmgXzchFXwacWXU2PquZpQ4Asjpal