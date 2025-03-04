Внаслідок збитих ворожих БпЛА пошкоджена АЗС у Дніпровському районі – глава Дніпропетровської ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, 9 з них збито, але внаслідок цього пошкоджена АЗС та виникла пожежа, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі в області українські захисники приземлили 9 ворожих БпЛА. Гучно було у Дніпровському районі. Там пошкоджена АЗС. Горіла суха трава", - написав він у телеграмі.

Також, за його словами, продовжувалися удари по Нікопольщині, зокрема, райцентру, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Агресор застосовував РСЗВ "Град", артилерію та дрон-камікадзе.

Разом з тим люди не постраждали.