Події

07:52 04.03.2025

Внаслідок збитих ворожих БпЛА пошкоджена АЗС у Дніпровському районі – глава Дніпропетровської ОВА

1 хв читати
Внаслідок збитих ворожих БпЛА пошкоджена АЗС у Дніпровському районі – глава Дніпропетровської ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, 9 з них збито, але внаслідок цього пошкоджена АЗС та виникла пожежа, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі в області українські захисники приземлили 9 ворожих БпЛА. Гучно було у Дніпровському районі. Там пошкоджена АЗС. Горіла суха трава", - написав він у телеграмі.

Також, за його словами, продовжувалися удари по Нікопольщині, зокрема, райцентру, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Агресор застосовував РСЗВ "Град", артилерію та дрон-камікадзе.

Разом з тим люди не постраждали.

 

Теги: #пожежа #дніпропетровська #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:53 04.03.2025
Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

01:35 04.03.2025
Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

13:07 03.03.2025
ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

01:37 03.03.2025
Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

00:05 03.03.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА по Кривому Рогу - ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА по Кривому Рогу - ОВА

23:43 02.03.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

07:38 01.03.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

23:47 27.02.2025
Пожежні два тижні намагаються загасити тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда"

Пожежні два тижні намагаються загасити тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда"

19:25 27.02.2025
Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

15:47 27.02.2025
У Києві ліквідували масштабну пожежу на СТО

У Києві ліквідували масштабну пожежу на СТО

ВАЖЛИВЕ

Війська РФ за добу втратили 1340 осіб та 101 од. техніки - Генштаб

Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

ОСТАННЄ

Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

Мінкультури обговорило з регіональними медіа підтримки через припиненням фінансування американськими партнерами

П'ять людей постраждало внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини - Прокудін

Генштаб ЗСУ: за минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Війська РФ за добу втратили 1340 осіб та 101 од. техніки - Генштаб

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є загиблий та поранена - ОВА

Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

4 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

"Філіп Морріс в Україні" вивела на планову потужність нову фабрику у Львівській області

"Астарта" інвестує $76 млн у будівництво заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА