Події

01:35 04.03.2025

Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

1 хв читати

Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарський області знову атакували безпілотники, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи", - написав він у телеграмі.

Коваленко нагадав, що після атаки в лютому цей завод вже призупиняв свою роботу.

За його словами, НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ.

"Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у рф. Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області", - пояснив Коваленко.

Про атаку безпілотників раніше повідомляли росЗМІ.

Як повідомлялося, 19 лютого Коваленко повідомив про припинення роботи нафтопереробного заводу в місті Сизрань Самарської області РФ.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/8924

Теги: #бпла #самарська #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:53 04.03.2025
Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

01:37 03.03.2025
Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

00:05 03.03.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА по Кривому Рогу - ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА по Кривому Рогу - ОВА

23:43 02.03.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

23:05 02.03.2025
Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох - Синєгубов

17:34 26.02.2025
Підрозділи Сил оборони вразили НПЗ у Туапсе та аеродроми "Саки" і "Кача"

Підрозділи Сил оборони вразили НПЗ у Туапсе та аеродроми "Саки" і "Кача"

15:08 26.02.2025
Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

03:33 25.02.2025
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

10:20 24.02.2025
Сили оборони завдали чергового удару по Рязанському НПЗ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали чергового удару по Рязанському НПЗ – Генштаб ЗСУ

19:02 22.02.2025
У Генштабі підтвердили удар по НПС в Краснодарському краї

У Генштабі підтвердили удар по НПС в Краснодарському краї

ВАЖЛИВЕ

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Україна або заробляє на надрах разом із партнерами, або їх окупують росіяни – голова ВАР

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Окупанти намагалися прорвати оборону на покровському напрямку, але втратив 241 осіб о/с – Генштаб

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА