Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарський області знову атакували безпілотники, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи", - написав він у телеграмі.

Коваленко нагадав, що після атаки в лютому цей завод вже призупиняв свою роботу.

За його словами, НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ.

"Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у рф. Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області", - пояснив Коваленко.

Про атаку безпілотників раніше повідомляли росЗМІ.

Як повідомлялося, 19 лютого Коваленко повідомив про припинення роботи нафтопереробного заводу в місті Сизрань Самарської області РФ.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/8924